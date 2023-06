Morte Berlusconi, Falcone (FI) : "Ha creato il moderno centrodestra"

"Addolorati e scossi, oggi purtroppo salutiamo il nostro Presidente Silvio Berlusconi. Ci lascia un uomo di straordinaria intelligenza e generosità, leader visionario, statista che ha fatto la storia d'Italia. Dopo la sua discesa in campo nulla è stato più come prima, in politica e in molteplici altri campi della vita pubblica della nostra azione. Lo abbracciamo per l'ultima volta e rivolgiamo un pensiero affettuoso a tutte le persone che come noi gli hanno voluto bene". Lo dichiara l'assessore della Regione Siciliana Marco Falcone, commissario di Forza Italia a Catania e provincia, a seguito della scomparsa del leader FI Silvio Berlusconi. "Silvio Berlusconi - prosegue Falcone - ha fondato Forza Italia per modernizzare l'Italia e ha dato vita al moderno centrodestra italiano, l'alleanza tra differenti forze politiche unite a difesa del supremo valore della libertà, principio e messaggio a cui il Presidente ha dedicato la sua vita. Gliene siamo tutti grati, questo è uno dei suoi più grandi lasciti. Guardare sempre avanti, lavorare con passione e tenacia per la crescita e l'innovazione dell'Italia", conclude Marco Falcone.