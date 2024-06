Falcone a Bruxelles: "Lavoriamo per un nuovo mandato a Ursula Von Der Leyen"

"A Bruxelles è già ben avviata la fase costitutiva della nuova legislatura Ue, a cui Forza Italia, da pilastro del Ppe, sta già partecipando con entusiasmo e contenuti. Dopo aver confermato Manfred Weber alla guida del gruppo Ppe e indicato Roberta Metsola per la conferma alla presidenza del Parlamento, si lavora per un nuovo mandato a Ursula Von Der Leyen al vertice della Commissione Ue". Così l’eurodeputato FI-Ppe neo-eletto Marco Falcone, assessore della Regione Siciliana, che ha partecipato a Bruxelles alle riunioni preparatorie in vista dell’insediamento del nuovo Parlamento europeo, previsto per il 16 luglio. Falcone ha preso parte alle votazioni del gruppo Ppe all’Eurocamera, utili all'individuazione delle candidature ai top jobs Ue. "La delegazione FI-Ppe - ha aggiunto Falcone - guidata con intelligenza e serietà dal rieletto capo delegazione Fulvio Martusciello, conferma la sua centralità e ottiene la vicepresidenza del gruppo Ppe con il collega e amico Massimiliano Salini, a cui auguriamo buon lavoro. Siamo impegnati - conclude l'eurodeputato azzurro - da un lato a costruire un’Europa libera e popolare, più forte e autorevole sullo scenario mondiale, dall’altro a difendere l’Italia e gli interessi dei nostri concittadini".