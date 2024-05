Calcio di strada, il 19 maggio "A fera o luni" si gioca il torneo Mediterraneo Antirazzista

Il 19 maggio in piazza Carlo Alberto,"a fera o luni" dalle 15 alle 20, torna il torneo di calcio Mediterraneo Antirazzista. Mediterraneo Antirazzista è una manifestazione nata a Palermo nel 2008 per affermare e ribadire che il mar Mediterraneo, le sue isole e le sue sponde sono luoghi plurali, d’incontro fra lingue, persone e culture diverse e non una barriera da attraversare disperatamente.

La manifestazione si è poi allargata negli anni coinvolgendo altre città: Catania, Napoli, Roma, Bologna. "Si tratta di un torneo di sport di strada (principalmente ma non esclusivamente calcio) aperto a tutte le persone senza distinzioni di alcun tipo e che proprio attraverso lo sport veicola un messaggio fortemente antirazzista", affermano gli organizzatori che invitano a partecipare singolarmente o in squadra inviando, entro il 15 maggio, una mail all'indirizzo, med.antirazzistacatania@gmail.com