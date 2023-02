Mare: rinnovato protocollo d'intesa tra Ingv e Guardia costiera

Nella giornata odierna, presso la sede dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a Roma, il presidente dell'Ingv Carlo Doglioni, e il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, ammiraglio Ispettore capo Nicola Carlone, hanno siglato il protocollo d'Intesa che rinnova la collaborazione sancita nel 2009 tra l'Ingv e la Guardia costiera. Il protocollo - riferisce una nota - della durata di otto anni, determina la collaborazione tra i due Enti a fronte delle necessità derivanti dalle rispettive attivita' istituzionali, sancendo i principi generali del supporto reciproco in ambito nazionale e internazionale.

L'Ingv e la Guardia costiera, quindi, continueranno a collaborare negli ambiti tecnico-scientifici nei settori strategici, quali il telerilevamento e l'oceanografia operativa, e in ulteriori temi di comune interesse quali i maremoti e l'innalzamento del livello marino. I precedenti accordi hanno consolidato la sinergia tra i due enti anche attraverso lo svolgimento di missioni congiunte a bordo degli elicotteri Aw139 della Base aeromobili della Guardia costiera di Catania, per la conduzione di campagne aeree su aree vulcaniche.

A cio' si aggiunge la condivisione e lo scambio di conoscenze tecnico-scientifiche, di dati, di modelli previsionali e strumentazione. La collaborazione prevede, inoltre, lo svolgimento di importanti attivita' di informazione, divulgazione e formazione rivolte alla collettivita': informazione e divulgazione sui temi dell'innalzamento del livello marino come conseguenza del cambiamento climatico, dei fenomeni di subsidenza delle coste italiane e il relativo impatto ambientale; attivita' di formazione su temi quali i maremoti e le relative procedure di emergenza in caso di allerta. Ulteriori proposte di cooperazione riguarderanno gli studi della sismicita' dei fondali marini, delle frane sottomarine e dei rilievi batimetrici, gravimetrici e magnetometrici, per il monitoraggio delle coste italiane e per approfondire le conoscenze fino ad oggi acquisite.