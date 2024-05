Morte di Maria Basso, la nipote andrà a processo per omicidio premeditato

Dovrà rispondere in giudizio per l'omicidio premeditato della prozia e per circonvenzione di incapace la 58enne accusata di aver ucciso la prozia 80enne, Maria Basso. Il Gup di Catania, Sebastiano Fabio Di Stefano Barbagallo, ha accolto la richiesta della Procura ed ha disposto il giudizio immediato per la donna.

L'accusa, sostenuta dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Michela Maresca, è che la donna abbia ucciso la prozia per impossessarsi della sua eredità. Secondo la ricostruzione, l'imputata avrebbe invitato la prozia a pranzo fuori alcuni giorni prima del decesso. Nonostante la donna fosse affetta da una malattia che le impediva di mangiare cibi solidi, l'avrebbe convinta a consumare spaghetti e un dolce. Questo, secondo l'accusa, le avrebbe causato una polmonite "ab ingestis" che le è stata fatale.

La nipote, arrestata il 22 febbraio scorso dai carabinieri, si trova agli arresti domiciliari. Il suo legale, Carmelo Peluso, ha confermato la notizia del processo dichiarando: "Andremo a processo e lì ci difenderemo". La prima udienza è fissata per l'8 luglio prossimo davanti alla Corte d'Assise di Catania.

