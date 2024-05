Confindustria Catania è donna: prima assemblea pubblica per Maria Cristina Busi

Maria Cristina Busi, primo presidente donna di Confindustria Catania, si è ufficialmente insediata. L'investitura ufficiale è arrivata oggi, durante l'assemblea pubblica di Confindustria presso l'auditorium dell'università, nell'ex Monastero dei Benedettini. Ad accogliere la neo presidentes, un parterre che aveva tra gli ospiti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto Raffaele Fitto. Il suo predecessore, l'imprenditore catanese Angelo Di Martino, si è dimesso da dopo una vicenda di presunti pagamenti di pizzo alla mafia. Busi è presidente di Sibeg, azienda che produce, imbottiglia e commercializza prodotti a marchio Coca-Cola, attiva dal 1960 presso la zona industriale di Catania, con stabilimenti anche in Albania.

Investimenti e sostenibilità e lavoro di squadra

"Io mi auguro che diventeremo un traino per tutto il Sud. La mia è una bella squadra che mi ha supportata durante questo periodo di elezioni, alla quale sono grata e sulla quale conto tantissimo", ha detto Busi. La compongono: Franz Di Bella e Marco Causarano, vicepresidenti, Lucio Colombo, Mario Indovina, Arturo Lentini e il tesoriere Michele Pennisi. "Abbiamo già tutto un programma di argomenti sul quale intervenire. Naturalmente alcuni hanno la precedenza, su altri ci si dovrà lavorare per anni, ma ce la metteremo tutta. Dobbiamo arrivare al centenario di Confindustria Catania, (fondata nel 1926) ben messi. Come aziende abbiamo fatto tutti degli enormi investimenti. La parola sostenibilità vuol dire investimenti. Investire vuol dire crederci".

Colmare il gap col Nord

"Il pil procapite di ogni siciliano risulta ancora oggi il 60% in meno di quello degli abitanti del Trentino. Il nostro tasso di occupazione è fermo al 42%. La percentuale di giovani che non studia e non lavora, è la più alta d'Italia. Solo un occupato su tre è donna. Non è uno sterile piagnisteo, ma dobbiamo essere consapevoli dell'impegno necessario a colmare i gap che ci separano dalle regioni del nord, sostenendo progetti virtuosi e costruendo alleanze territoriali", ha aggiunto Busi.

Legalità e sicurezza e parità

Nel programma del neo presidente di Confindustria c'è spazio anche per i temi della sicurezza sul lavoro, della parità di genere e della legalità. "Aiuteremo le imprese a sostenere percorsi di investimento nel welfare, nell'affermazione della parità di genere, nel supporto alle lavoratrici e alla genitorialità. Non dovrà mai mancare un'attenzione specifica alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Legalità e rispetto delle regole sono e saranno per noi un valore primario. Lavoreremo per contrastare ogni forma di malaffare che danneggia il sistema produttivo sano. Per questo, alle istituzioni e alle forze dell'ordine che combattono quotidianamente l'illegalità, andranno sempre il nostro grande ringraziamento e il nostro pieno sostegno. Le politiche inclusive, il sostegno alle categorie fragili e l' impegno sul capitale umano, rappresentato dalle donne e dai giovani, saranno importanti punti saldi. Dobbiamo diffondere il valore della parità di genere in ogni contesto sociale e creare le condizioni perché i giovani restino o ritornino nell'Isola che li ha formati", ha concluso la presidente Busi.

Gli interventi di La Russa e Fitto

"La Sicilia è naturalmente, geograficamente il ponte tra l'Italia e i paesi maghrebini, l'Africa più in generale. Ritengo che questo ruolo debba essere ricoperto nel migliore dei modi e vengo a Catania non solo per motivi di nascita, ma perché la città etnea è sempre stata la Milano del Sud, da sempre luogo dove l'imprenditoria siciliana può emergere in maniera decisa e può trainare tutto il resto della Regione", ha detto prima dell'inizio dell'assemblea il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha anche ricordato di essere stato compagno di collegio della neo presidente di Confindustria Catania. Il ministro Fitto si è soffermato sulla politica di governo sul tema della zona economica speciale per il Sud: "Noi stiamo lavorando al piano strategico della zona economica speciale che darà risposte, e che avrà al suo interno non solamente gli strumenti di semplificazione e di sostegno finanziario, ma anche una infrastrutturazione adeguata".