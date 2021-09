Marijuana al posto dei fiori in balcone: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, il personale delle Volanti nel corso del servizio di controllo del territorio, a seguito di un'attenta osservazione ha notato su un balcone della Via Battaglia delle piante che, a prima vista, apparivano verosimilmente di cannabis. Gli agenti pertanto sono saliti al terzo piano dello stabile e avuta contezza della presenza del proprietario di casa, hanno effettuato una perquisizione domiciliare, ritrovando ben 13 piante di cannabis, alte circa un metro e per un peso complessivo di 520 grammi e altra sostanza erbacea di colore verde dalla caratteristiche organolettiche tipiche della marijuana, suddivisa in tre diversi contenitori in plastica, per un peso complessivo di 45 grammi. Per tutto quanto rinvenuto l'uomo, incensurato, è stato arrestato per il reato di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.