Guida con 100 grammi di marijuana negli slip e sperona i carabinieri: arrestato

I carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato un 36enne catanese con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Intorno alle 22 e 30 di ieri, una pattuglia di supporto ad un vasto servizio a largo raggio nel centro cittadino di Catania contro lo spaccio ha incrociato una Mercedes classe B in via Principe Nicola, nel quartiere di Picanello. Alla guida c'era il 36enne noto alle forze dell'ordine per sue pregresse vicende giudiziarie, che viaggiava con la propria famiglia. I militari hanno quindi deciso di seguirlo discretamente sino a bloccarlo in prossimità del viale Libertà. Quando hanno proceduto ad intimargli l’alt, quest’ultimo ha ingranato la retromarcia speronando più volte l’auto dei militari nel tentativo di fuggire, salvo poi arrendersi una volta accortosi che non aveva via di scampo. Con una perquisizione personale all’interno dei suoi slip i militari hanno trovato un contenitore di plastica, al cui interno aveva occultato circa 100 grammi di marijuana, motivo per il quale il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari, dove tuttora permane come disposto dal giudice all’esito dell’udienza di convalida.