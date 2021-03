Trasportava un chilo di marijuana in auto: a casa teneva l'occorrente per confezionare le dosi

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato un catanese di 38 anni, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo tenevano sotto osservazione seguendone i movimenti, fino a che hanno trovato il momento favorevole per verificare la veridicità delle informazioni acquisite. L'occasione si è presentata in via San Nullo dove, approfittando del rallentamento della Fiat 500 condotta dal presunto pusher, i militari sono riusciti a bloccarlo e sottoporlo a perquisizione personale e veicolare, al termine della quale sono riusciti a rinvenire e sequestrare: 3 buste di plastica contenenti complessivamente oltre 1 chilo di marijuana e 125 euro in contanti. Estesa la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, gli operanti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato: 23 grammi di cocaina, 2 dosi della stessa sostanza stupefacente pronte ad essere piazzate, 3 bilancini elettronici di precisione; 1 confezione di mannitolo (sostanza da taglio), 1 coltello tipo spelucchino, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per la conservazione e il confezionamento dello stupefacente da porre in commercio. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.