Marijuana nei barattoli della cucina dell'azienda, denunciato 32enne calatino

I carabinieri della stazione di Granieri, hanno denunciato un 32enne di Caltagirone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, socio di un'azienda agricola in una contrada del comune di Granieri, a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri nella picola impresa, ha consegnato loro spontaneamente un barattolo di tabacco marca Winston contenente 70 cime di infiorescenze di marijuana del peso complessivo di 38 grammi. In un altro pensile, grazie all'ausilio dell'unità cinofila, è stato poi rinvenuto un altro barattolo di tabacco contenente altri 3,8 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione e altro materiale idoneo al confezionamento.