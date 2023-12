Marijuana nella cassettiera e soldi nel bicchiere, arrestato pusher 41enne

I carabinieri di Biancavilla con l'ausilio del nucleo cinofili hanno arrestato un 41 enne pregiudicato di Biancavilla per spaccio di marijuana. L'erba è stata scovata in casa del pusher, figlio di uno storico esponente mafioso del paese, grazie al fiuto del cane antidroga King che ha guidato i militari alla scoperta di una busta di plastica, nascosta in una cassettiera, con dentro diverse decine di grammi di marijuana.

Sulla parte alta della stessa cassettiera i militari hanno trovato un bicchiere di plastica con dentro 135 in banconote di diverso taglio, oltre a diverse monete. Proseguendo la perquisizione, i carabinieri hanno poi trovato ,nel comodino della camera da letto, un “pizzino” con su scritti nomi e numeri, probabile resoconto dello spaccio, adesso al vaglio dei militari. Il promemoria dello spacciatore è stato il tassello conclusivo grazie al quale i militari hanno ricostruito l’attività illegale messa in piedi dal 41enne.