Marijuana, cocaina e bilancino in casa, denunciato pusher di 23 anni

Un 23enne è stato denunciato dai carabinieri di Acireale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri, nell’ambito di un mirato servizio di contrasto dell’illegalità diffusa e in modo particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio del comune di Acireale, hanno effettuato verifiche a carico di diverse persone in transito nel centro abitato. Nello specifico l'attenzione dei carabinieri si è rivolta nei confronti di un ragazzo di 23 anni, beccato con addosso 0,45 grammi di marijuana.

La perquisizione, estesa anche alla sua abitazione ha poi consentito di rinvenire sul tavolo all’ingresso, “apparecchiato per le consegne”, un bilancino di precisione e due involucri di carta alluminio contenenti complessivamente 1,10 grammi di marijuana. A quel punto il giovane ha deciso di consegnare “spontaneamente” ulteriori cinque dosi già pronte per complessivi 2,4 grammi di marijuana e 1,30 grammi di cocaina.