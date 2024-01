Arriva la polizia e gettano la droga nel wc: due ventenni arrestati al Villaggio Sant'Agata

Nel corso della notte gli agenti delle volanti, transitando su viale Seneca, in zona Villaggio Sant'Agata, hanno notato un uomo sopra il tetto di un’abitazione che era intento a curiosare all’interno di una finestra. Insospettitosi, hanno proceduto con la sua identificazione ed è risultato essere un pregiudicato catanese di 38 anni. Nel corso dell’accertamento, i poliziotti hanno avvertito un forte odore tipico delle piante di cannabis, proveniente dall’interno dello stabile.

A quel punto, sospettando che all’interno del locale con due ingressi, entrambi assicurati con porte metalliche, potesse svolgersi un’attività di coltivazione o di spaccio, gli operatori hanno richiesto l’intervento di altri equipaggi e di una squadra dei vigili del fuoco, grazie al cui intervento sono riusciti ad accedere all’interno dell’edificio, aprendo le porte con una troncatrice. In quel momento, dall’ingresso principale sono uscite due persone visibilmente agitate, immediatamente bloccate e identificate in due pregiudicati catanesi, un 21enne ed un 28enne. Dopo aver fatto accesso nell’immobile, gli agenti hanno proceduto con una perquisizione all’interno dei locali e nelle abitazioni dei due fermati.

Nonostante i due avessero tentato di disfarsi della sostanza stupefacente attraverso lo scarico del bagno, sono stati rinvenuti circa 231,98 grammi di marijuana e vario materiale da confezionamento. Presenti anche una macchina conta banconote, un sistema di videosorveglianza con due monitor, un bilancino di precisione, due mazze da baseball e la somma di 1230 euro in contanti. Infine, è stato posto sotto sequestro anche un drone contenuto all’interno di una borsa. All’interno dello scarico è stata rinvenuta anche una busta in cellophane con residui di polvere bianca, probabilmente cocaina che si era parzialmente disciolta. Sulla base di quanto accertato, i due uomini sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del pm di turno, sono stati associati al carcere di Piazza Lanza.