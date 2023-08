Coltivava zucchine, melanzane e... marijuana: denunciato

I carabinieri di Pedara hanno denunciato un 49enne per produzione di marijuana. Durante i servizi di controllo delle vie del centro storico i militari hanno notato l'uomo mentre, nei pressi della sua abitazione, fumava qualcosa che assomigliava a una sigaretta ma aveva un odore pungente. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di perquisire la sua abitazione e, nell’orto retrostante la casa, tra zucchine e melanzane, hanno trovato una pianta di marijuana alta circa un metro. L’uomo ha ammesso di averla coltivata per produrre degli spinelli da fumare a casa, e ha consegnato ai militari altre quattro infiorescenze essiccate di marjuana che aveva riposto in un portasigari, nascosto nella camera da letto. L’uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria.