Marijuana "indoor" e fuochi pirotecnici: arrestato un pregiudicato

Nella giornata di ieri, personale dell’Upgsp ha tratto in arresto il pregiudicato Alex Rapisarda, del 1996, per i reati di coltivazione di sostanza stupefacente e detenzione di materiale pirotecnico. A seguito di un controllo presso l’abitazione dell’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli agenti hanno trovato all’interno del bagno una piccola serra "indoor" con 4 piante di marijuana in fioritura e un complesso sistema per la coltivazione composto da un ventilatore, un portalampade con riflettore in alluminio e una lampada UV con alimentatore. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto alcune scatole con materiale pirotecnico. Pertanto è stato inviato presso l'abitazione dell'uomo il personale della polizia scientifica per i rilievi e il Nucleo Artificieri. Sono state sequestrate 20 batterie di materiale appartenente alla categoria F2 e 1.900 petardi di categoria P1, che l'uomo non avrebbe potuto detenere. Dell’avvenuto arresto del Rapisarda è stato informato il magistrato di turno che ha disposto il ripristino della misura cautelare presso la sua abitazione, nel quartiere Librino, autorizzando l’immediata distruzione del materiale pirotecnico.