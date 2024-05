Marijuana nascosta all'interno dell'auto, 21enne denunciato

Un giovane catanese di 21 anni è stato denunciato dagli agenti della sezione di polizia stradale di Catania per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il ragazzo, che si trovava a bordo di un'auto con una donna, ha destato sospetti negli agenti a causa del suo nervosismo.

Durante un controllo, la polizia ha rinvenuto nel cruscotto dell'auto un involucro di carta stagnola contenente 0,5 grammi di marijuana. Sotto il sedile del passeggero, invece, sono stati trovati altri 9 involucri di carta stagnola con 9,5 grammi di marijuana.

Il 21enne ha ammesso di essere il solo proprietario della droga e ha dichiarato che la donna in auto non era a conoscenza del suo possesso. Dopo un test di droghe con esito positivo, la marijuana è stata sequestrata e inviata al gabinetto regionale di polizia scientifica di Catania per le analisi del caso.

