Nascondeva marijuana all'interno del ripostiglio: denunciato 34enne

L'uomo occultava in una scatola di cartone nel ripostiglio 15 grammi di marijuana, suddivisa in dosi da un grammo destinate all'attività di spaccio. Da ulteriori controlli effettuati dai carabinieri è emerso inoltre che sull'uomo pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, motivo per cui è stato accompagnato presso l’ufficio stranieri della Questura