In macchina con la droga nascosta sotto la maglietta: arrestato giovane pusher

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, hanno arrestato un 23enne di Gravina di Catania per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare i militari, nel corso di una mirata attività antidroga all’interno del quartiere popolare di San Giovanni Galermo del comune di Catania, hanno rivolto la propria attenzione al parcheggio scambiatore ubicato alla via San Giovanni Battista.

In quel frangente, l’equipaggio dell’Arma ha avuto modo di osservare i movimenti alquanto sospetti di un uomo a bordo di una Lancia Y, che dopo aver effettuato un lento giro di controllo dell’area con aria guardinga, alla vista della gazzella, si è diretto in modo disinvolto verso l’uscita del parcheggio, senza parlare né incontrare nessuno.

Questo atteggiamento ha quindi indotto la pattuglia ad intimare l’alt all’uomo, sbarrandogli di fatto la strada per impedirgli di immettersi in via San Giovanni Battista. Identificato il giovane, i carabinieri hanno poi proceduto ad ispezionare l’autovettura, dal cui abitacolo proveniva un forte odore di marijuana, su cui il 23enne non è riuscito a fornire spiegazioni “convincenti”.

Vista la crescente agitazione del giovane, i carabinieri hanno proceduto pertanto alla perquisizione, trovandolo in possesso di un involucro di cellophane contenente 25 grammi di marijuana, nascosto sotto la maglia indossata dallo stesso. Proseguendo nelle operazioni di ricerca, l’equipaggio della gazzella ha successivamente ottenuto un’ulteriore conferma in merito ad una potenziale attività di compravendita di droga, recuperando all’interno del borsello del 23enne adagiato sul sedile anteriore lato passeggero 665 euro suddivisi in diversi tagli. Sulla pedana anteriore lato passeggero, i militari dell’Arma hanno infine trovato un bilancino di precisione ed un rotolo di carta termosaldata, tutto materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente, sistemato a “portata di mano” per le “esigenze” del pusher. Il denaro contante e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati, mentre il ragazzo è stato posto dai carabinieri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.