Annaffiano la marijuana nel cuore della notte: due arrestati e piantagione sequestrata

I carabinieri della stazione di Ramacca, insieme ai "Cacciatori di Sicilia", hanno arrestato due cittadini del posto di 36 e 28 anni, (l'ultimo già conosciuto per altre vicende giudiziarie), sorpresi mentre annaffiavano una piantagione di marijuana. In un appezzamento di terreno di contrada Iannarello erano presenti 42 piante con un'altezza dino a 150 centimetri, tutte con infiorescenze e praticamente pronte per la raccolta. Avendo già preso delle informazioni sull'attività illegale, i militari si sono messi pazientemente in attesa, nascosti tra la vegetazione. Verso la mezzanotte, i carabinieri hanno notato tre persone che, dopo essere scese da un’auto, si sono dirette verso la piantagione per controllarne lo stato e irrigarla. Uno di loro ha prelevato dall’auto una pompa elettrica da irrigazione, ma è stato immediatamente bloccato dai carabinieri mentre, gli altri due hanno tentato la fuga, approfittando del buio e sono stati inseguiti. Uno è stato raggiunto ed arrestato, nonostante la vivace resistenza opposta ai militari, mentre l’altro si è dileguato e sono in corso ricerche per risalire alla sua identità. Oltre alle 42 piante di canapa indiana, i carabinieri hanno sequestrato anche il materiale per l’irrigazione e la concimazione del terreno, che i "coltivatori diretti" avevano portato con loro.