Dissotterra una busta di marijuana da un terreno, 49enne pregiudicato ai domiciliari

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Gravina di Catania, insieme ai colleghi della compagnia di piazza Dante e del 12esimo Reggimento “Sicilia”, hanno arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 49enne pregiudicato catanese. I militari dell’Arma, durante un servizio volto al contrasto dell’illegalità diffusa ed antidroga, hanno svolto dei controlli in diverse aree del villaggio Dusmet. Nel transitare lungo via Bartolomeo Altavilla, i militari hanno notato un uomo dirigersi guardingo verso un terreno vicino alla circonvallazione di Catania, in cui ha iniziato a scavare. La manovra ha insospettito i Carabinieri, che lo hanno raggiunto e bloccato. Il 49enne è stato trovato in possesso di una busta con all’interno 96,50 grammi di marijuana suddivisa in dosi, appena prelevata dalla buca nel suolo. L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto dai carabinieri agli arresti domiciliari dove permane all’esito dell’udienza di convalida.