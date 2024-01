Due chili d'erba sotto il sedile dell'auto, nei guai due pusher 23enni

Andavano in giro a Paternò con due chili di marijuana in auto quando sono stati intercettati, in corso Indipendenza, dagli agenti di una volante della polizia. Le due persone a bordo dell'automobile con l'erba sono entrambi paternesi e hanno entrambi 23 anni. Fermati dagli agenti i due giovani si sono da subito mostrati particolarmente nervosi e insofferenti al controllo.

A quel punto i poliziotti hanno deciso di approfondire l’accertamento. Durante il controllo gli agenti hanno trovato, dentro l’autovettura, sotto il sedile del passeggero, una busta in cellophane trasparente con all’interno 1,88 kg di marijuana. I due giovani arrestati per detenzione a fini di spaccio di stupefacente in concorso, sono stati accompagnati negli uffici della questura per i successivi adempimenti. Dell’arresto è stato informato il pubblico ministero di turno, che ha disposto di sottoporli alla misura cautelare degli arresti domiciliari.