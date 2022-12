La mamma e la sorella di Chiara Ferragni in giro tra le vie di Catania per una breve vacanza

Breve gita a Catania per Marina di Guardo e Francesca Ferragni, madre e sorella della famosa influencer Chiara. La scrittrice, insieme alla sua secondogenita, ha pubblicato sui rispettivi profili Instagram foto e video dai principali luoghi della città, soffermandosi anche in piazza Verga, nella giornata di ieri teatro del Coca-Cola Christmas Village “The Magic of Giving”. E non è mancato il tour anche nella gastronomia e nella pasticceria d'eccellenza: da Savia hanno infatti gustato arancini e cannoli. Alla fine della vacanza la scrittrice Marina Di Guardo ha salutato la città con un “Catania mia” mentre Francesca con n “A presto Sicilia bedda”.