Mario Conti eletto nuovo segretario provinciale della Uil Fpl Catania

Mario Conti è il nuovo segretario provinciale della Uil Fpl di Catania: succede a Stefano Passarello, da 20 anni alla guida del sindacato.

Durante l'assemblea è stato proprio Passarello a ripercorre questi anni alla guida della Uil Fpl, ricordando le tante battaglie portate avanti, i successi ottenuti, i momenti di criticità e le vittorie a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che nella Uil Fpl hanno sempre trovato una famiglia e nel sindacato un alleato per risolvere tutte le vertenze lavorative che li hanno visti protagonisti. Un impegno intenso quello profuso in questi anni insieme a tutte le donne e gli uomini della Uil Fpl, una squadra che è rimasta sempre coesa, anche nei momenti più difficili come quelli legati all’emergenza sanitaria Covid: “un periodo difficile che però abbiamo saputo affrontare”, afferma Stefano Passarello.

Vari i temi affrontati nel corso dell'intervento da parte di Stefano Passarello: oltre a parlare di sanità, sottolineando altresì come sia necessario snellire le liste d’attesa, si è evidenziata l'importanza dei lavoratori precari, non solo per la sanità ma anche per gli enti pubblici, lavoratori che svolgono mansioni encomiabili ma che non vengono valorizzati per come meriterebbero. Ancora si è parlato di enti locali, del ruolo delle amministrazioni, del potenziamento che serve al corpo della polizia municipale di Catania.

Tutti temi che stanno a cuore al segretario provinciale uscente e che saranno eredità per il nuovo segretario Mario Conti, figura su cui la segreteria tutta e il direttivo ripone massima fiducia. Proprio Conti, nel suo primo discorso da segretario provinciale della Uil Fpl, ha sottolineato quelli che saranno i suoi propositi: innanzitutto la stabilizzazione del personale impiegato durante l’emergenza Covid; l’apertura di una vertenza con il comune di Catania per il pagamento degli oneri contrattuali arretrati e altri emolumenti ai dipendenti comunali; il monitoraggio sugli investimenti destinati dal Pnrr alla sanità siciliana nonché il rispetto del cronoprogramma, dei criteri di dislocazione degli ospedali di comunità (Odc) delle case di comunità (Cdc) e dei centri operativi territoriali (Cot). Verifica anche delle dotazioni organiche previste. Mario Conti ha anche sottolineato come sia necessario il miglioramento dei servizi in sanità e negli enti locali, attraverso percorsi formativi e di riqualificazione del personale. E poi, ancora, un sistema di relazioni continuo con le altre sigle sindacali per rafforzare e valorizzare il ruolo del sindacato e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle contrattazioni. Guardando anche alle sfide nazionali di cui la Uil Fpl di Catania si vuole fare portavoce, anche il riconoscimento per tutte le professioni sanitarie a poter espletare fuori dalla struttura pubblica l’attività libero professionale e il miglioramento dei salari e dei diritti nella sanità privata attraverso la proposta di un contratto omogeneo per tutti i dipendenti che operano in questo settore.