Mario Venuti: "Città vista come torta da spartire, totale sconforto per le sorti di Catania"

Dopo l'aggressione avvenuta la settimana scorsa, Mario Venuti affida ancora ai social la sua amarezza e sconforto per il futuro della Città. Non è la prima volta che il cantautore, che da vent'anni ha scelto di vivere nella zona del Castello Ursino, lamenta lo stato di abbandono in cui è costretta a vivere Catania. Questa volta la sua preoccupazione è rivolta principalmente alla situazione politica e alle imminenti elezioni amministrative in programma il prossimo 28 e 29 maggio.

Lo sfogo

""Si avvicinano le elezioni comunali a Catania e di programmi non parla nessuno - sottolinea Venuti - Arrivano indiscrezioni su un conclave della destra che è spaccata sui candidati. Veti incrociati. Qualcuno dice: questo giro di giostra tocca a noi. Ecco come vedono i nostri politici l’impegno per questa città che è in uno stato di abbandono mai visto".

"Le periferie - aggiunge - sono dei non luoghi, invasi dalla spazzatura, dove vige la legge del più forte, piazze di spaccio in cui il crack dilaga, la violenza è palpabile, l’abbandono scolastico è il più alto d’Italia. E loro parlano di giro di giostra. Non si accorgono di quanto sono osceni? I ras della politica che hanno solidi bacini elettorali si scontrano e guardano alla città come ad una torta da spartire. Non abbiamo sindaco da tempo e anche il commissario è stato commissariato. Quelli che hanno già governato con esiti disastrosi sono ancora qui a dettare legge, alcuni premiati per il loro fallimento con solide poltrone a Roma, giusto per avere l’immunitá".

"Profumo di ribellione non se ne sente - conclude amaro Venuti - Anzi, sono sicuro che i catanesi premieranno i peggiori solo perché sono i più potenti. Il mio sconforto sulle sorti di questa città è totale".