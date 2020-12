Marito violento evade dai domiciliari: per lui si spalancano le porte del carcere

E' stato condotto in carcere un 41enne di Adrano, denunciato una decina di giorni fa per evasione dai domiciliari. Infatti, l’uomo era stato sorpreso fuori dall’abitazione della madre, dove stava scontando la misura che gli era stata imposta all’esito una vicenda di maltrattamenti che da diverso tempo l’uomo poneva in essere nei confronti della propria moglie. In particolare, durante l’ultima, violenta aggressione subita dalla donna da parte del marito, la vittima stessa consegnò, agli agenti di polizia intervenuti sul posto, un coltello a serramanico lungo 17 centimetri che era stato utilizzato poco prima dall’aggressore.

Grazie al coraggio della vittima che decise di sporgere denuncia, precisando che il rapporto coniugale era stato caratterizzato dai comportamenti violenti dell’uomo nei propri confronti, gli investigatori poterono raccogliere tutti gli elementi necessari per porre fine al dramma vissuto dalla donna in questi anni. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di piazza Lanza.