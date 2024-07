Mark Zuckerberg in Sicilia, i due mega yacht del "patron" di Facebook avvistati a Catania

I due mega yacht di Mark Zuckerberg, il padre di Facebook e proprietario di Meta, sono stati avvistati di fronte al porto Rossi in direzione sud. A immortalare il passaggio, la pagina Facebook Lungomare Liberato. Dopo aver trascorso qualche giorno all’Isola d’Elba prima e sul Golfo di Napoli poi, Zuckerberg ha raggiunto anche le coste dell’Arcipelago eoliano. Oggi i suoi due yacht extralusso stanno, invece, attirando le attenzioni di catanesi e turisti.

Lungo complessivamente 118 metri, lo yacht Launchpad può ospitare 24 persone e 48 membri dell'equipaggio. Al suo interno trovano posto, tra le altre cose, un campo da basket, una pista per elicotteri, una sala cinema, un salone di bellezza, 13 cabine extra lusso e una suite dedicata in cui soggiorna il patron di Meta. Il costo di questo colosso dei mari è stato stimato in circa 300 milioni di dollari, ma i costi d'esercizio per "mantenerlo" non sono da meno essendo pari, almeno secondo il sito specializzato "super yacht fan", a circa 30 milioni all'anno. Poco male visto che il patrimonio stimato del fondatore di Facebook è di 137,7 miliardi di dollari. Il Launchpad è il regalo che Zuckerberg si è fatto per i suoi 40 anni. Costruito nel cantiere olandese Feadship questo yacht ha una velocità massima di 20 nodi (37 km/h) e un'autonomia di circa 3mila miglia nautiche.

Gli interni sono un tripudio del lusso, ma non essendoci foto tutto è lasciato all'immaginazione. Ogni alloggio è curato nel dettaglio grazie all'intervento di Zuretti, una delle aziende leader nel campo dell’interior design delle navi di lusso: il risultato è un ambiente elegante e raffinato senza eccessi. Accanto alle normali cabine c'è anche una suite destinata al padrone di casa, a cui sono stati annessi anche un bagno, uno spogliatoio e uno studio.

L'altra imbarcazione da supporto è lo yacht Wingman, che con i suoi 66 metri non è che sfiguri troppo. Su questa nave trova spazio tutto ciò che Zuckerberg non vuole sul Launchpad, ma può comunque essere utile per godersi le vacanze: un sommergibile a 3 posti, diversi scooter, tre wave runner Seadoo e attrezzature varie.