Una marmellata biologica solidale per aiutare l'associazione di don Orazio Caputo

Nasce nella diocesi di Acireale la marmellata biologica solidale prodotta da don Orazio Caputo, presidente dell'associazione "Mai più soli" e vicedirettore della Caritas di Acireale. Dopo l'inaugurazione ad Acireale dell'Emporio della Solidarietà Madre Teresa, un centro di raccolta di abiti usati e in buone condizioni messi a disposizione dei meno abbienti, don Orazio continua la sua opera di carità. Da un terreno di 4mila metri quadrati, concesso in comodato d'uso dalla diocesi, sito all'Eremo di Sant'Anna di Aci Catena e coltivato dalla stessa associazione, hanno origine i frutti che servono a realizzare le confetture, successivamente confezionate da un'industria specializzata.

A produrre la marmellata, oltre a don Orazio, sono gli stessi cittadini che usufruiscono dell' attività di solidarietà. Le confetture prodotte (arance amare, limoni, fichi e mandarini) ed il loro scopo benevolo sono state presentate alla Fiera dello Jonio, in uno stand appositamente allestito, alla presenza del vicesindaco di Acireale Valentina Pulvirenti e dell'assessore Laura Toscano, organizzatrice della Fiera. Il ricavato sarà reinvestito nell'attività e in altre opere di carità. "Un'esperienza di solidarietà, laboriosità e amicizia. Abbiamo la volontà di individuare iniziative interessanti - spiega don Orazio - da proporre a coloro che non sono riusciti a trovare spazio nella società e nel mondo del lavoro. Siamo passati dall’idea ai fatti in pochi mesi anche grazie all'impegno di tutti ed in particolare del vescovo Raspanti. Donare qualcosa di proprio può essere semplice ma non crea attività e non garantisce il futuro. Insieme a persone svantaggiate è possibile, invece, creare comunione e sostentamento".