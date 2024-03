Distrugge la macchina della compagna a martellate, 27enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato nel quartiere “San Cristoforo”, un 27enne pregiudicato per atti persecutori, maltrattamenti verso familiari e danneggiamento. Alle prime luci dell’alba, una gazzella dell’Arma è accorsa nei pressi di via Plebiscito, dopo che dalla centrale operativa era stato segnalato un giovane che, con una mazza da muratore, stava distruggendo un’utilitaria una utilitaria, parcheggiata in strada.

La velocità dei militari nel raggiungere il luogo indicato dai colleghi, ha permesso a questi di sorprendere l’esagitato, in preda all’ira e ancora all’opera nel danneggiare la vettura con un grosso martello. Mentre i Carabinieri stavano verificando la presenza nell’area di testimoni e telecamere, da un’abitazione vicina è scesa in strada la compagna dell’uomo, una catanese 33enne, che ha raccontato alla pattuglia che il suo compagno, dopo averla ripetutamente ingiuriata e minacciata, se l’è prima presa con la porta d’ingresso dell’abitazione, per poi sfogare tutta la sua rabbia sull’autovettura. In caserma, la donna ha poi aggiunto che ormai da tempo era oggetto di atti persecutori e maltrattamenti da parte del compagno.