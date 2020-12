Lancia la droga dalla finestra ma non la fa franca, arrestato pusher

I carabinieri di Mascali hanno arrestato il 33enne Leonardo Sorbello perché accusato di spaccio. I militari, con il nucleo cinofili di Nicolosi, avevano messo in campo un'attività di indagine per il contrasto ad una fiorente piazza di spaccio ubicata a Mascali e si sono messi sulle tracce dell'uomo facendo ingresso nella sua abitazione. Il 33enne ha abilmente tentato di disfarsi di alcuni involucri contenenti complessivamente circa 75 grammi di cocaina, lanciandolo da una finestra ma è stato recuperato dai militari. “Ho provato a fregarvi…ma non ci sono riuscito”, ha detto poi ai carabinieri. Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenuti e

sequestrati ulteriori due involucri contenenti complessivamente 18 grammi di marijuana, 3 bilancini elettronici e 1020 euro. L’arrestato si trova nel carcere di piazza Lanza.