Mascali, stanziati oltre 13mila euro per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Un importante passo avanti per l'accessibilità a Mascali: l'assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha stanziato 13.763 euro al Comune per la progettazione di piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di un tema fondamentale per garantire l'uguaglianza e la partecipazione di tutti i cittadini alla vita sociale. L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha predisposto il decreto con cui si dispongono i trasferimenti correnti ai Comuni.

Nel decreto si stabilisce il riparto delle risorse per le istanze che risulteranno ammissibili, fissando una quota del 30% della somma disponibile che verrà equamente ripartita in parti uguali tra tutti i Comuni che hanno presentato richiesta di contributo; e una quota variabile, ovvero il 70% della somma disponibile che verrà distribuita proporzionalmente ai Comuni con popolazione compresa tra i 18 e i 64 anni o che abbiano già avuto accesso ai contributi del Fondo erogati in forza del decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 novembre 2021 (aree ludico sportive e strutture semiresidenziali).

Il dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 7 “Fragilità e Povertà” ha provveduto ad accertare la somma complessiva di 976.849 euro con esigibilità finanziaria 2024. L'assessore alle politiche sociali, Veronica Musumeci, ha sottolineato l'importanza di questo sostegno economico: "Si tratta di un'importante opportunità per il nostro Comune per rendere più accessibili i luoghi pubblici e i servizi ai cittadini con disabilità. Con questi fondi potremo elaborare piani concreti per eliminare le barriere architettoniche e migliorare la qualità della vita di tutti."