Mascali, chiuso per lavori un piccolo tratto della provinciale 78

Lunedì 29 agosto resterà temporaneamente chiuso al transito veicolare un piccolo tratto (100 metri) della strada provinciale 78, in prossimità della località Pedata di Sant’Agata, fuori dal centro abitato. La chiusura è determinata dalla presenza di un cantiere interessato al rifacimento dei muretti a secco danneggiati da una perdita d’acqua della condotta idrica di proprietà del comune di Giarre, il cui sindaco ha chiesto alla Città metropolitana l’emissione dell’ordinanza. La chiusura al transito veicolare comincerà alle ore 7 e durerà per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori. Dall’ordinanza sono esclusi i mezzi di soccorso e di cantiere. La segnaletica sul posto indica i lavori in corso. I conducenti hanno l’obbligo di procedere con prudenza.