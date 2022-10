Mascalucia, cambiano le regole della raccolta differenziata: fissato incontro con i cittadini

Cambia la raccolta differenziata a Mascalucia. Nei prossimi giorni opuscoli e kit informativi verranno distribuiti sul territorio. Venerdì 14 ottobre alle 10 si terrà un incontro con i cittadini voluto e organizzato dal Comune di Mascalucia e da Progitec, in vista dell'entrata in vigore del nuovo calendario della raccolta differenziata dei rifiuti, attivo sul territorio a partire dal prossimo 7 novembre. L'iniziativa verrà ospitata nei locali del centro comunale di raccolta differenziata in via Santa Margherita 38 e sarà occasione per discutere delle novità del nuovo calendario, dei servizi offerti dall'azienda ed essere di supporto per il corretto conferimento dei rifiuti e per qualsiasi criticità.

Tra le peculiarità del nuovo calendario: stop multimateriale, introduzione della raccolta del vetro e del secco residuo a settimane alterne. "Dal 2018 - ha spiegato il sindaco Vincenzo Magra - il nostro Comune è passato dal 25% a più dell’80% di raccolta differenziata, collocandosi tra i più virtuosi del territorio etneo. Un risultato significativo e complesso da raggiungere, ma reso possibile grazie al senso civico di buona parte della cittadinanza, da un costante lavoro di questa Amministrazione con la polizia municipale e, nell’ultimo anno, con Progitec. Non resta che proseguire in questa direzione, sensibilizzando tutti verso un’indispensabile consapevolezza ambientale". L’appuntamento del 14 ottobre sarà anche occasione per il ritiro del materiale informativo sul nuovo calendario e dei mastelli, già da un anno messi a disposizione del territorio, da parte della popolazione che non ha ancora provveduto a farlo. Nei prossimi giorni, opuscoli e kit informativi saranno, inoltre, distribuiti sul territorio.

A incontrare i cittadini: il sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra, l’assessore all’Ecologia Marilena Caruso, il responsabile dell’Ufficio Ecologia Antonio Giardina insieme al geometra Cataldo Sanfilippo, il Direttore del Cantiere Progitec Mascalucia Fabrizio Musumeci, il Responsabile Angelo La Piana, la Responsabile della Comunicazione Grazia Pennisi.