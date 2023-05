Mascalucia, il Comune acquista la casa del Pontificio Istituto Missioni Estere

Il Comune di Mascalucia ha acquistato dall'istituto missioni estere la casa "La casa del Pime", situata nella frazione di Massannunziata. L'edificio si è reso completamente libera da poco meno di due anni, e l'amministrazione comunale, si è attivata per rilevare l'immobile. ''Su un terreno di oltre 40mila metri quadri il Pime è sempre stato un riferimento per la comunità di Mascalucia, e adesso - dichiara il sindaco Magra - con l'acquisizione da parte del Comune sarà reso fruibile per molteplici attività, tra cui il teatro comunale, la nuova sede del Gal Etna sud, la sede dell'Istituto Tecnico Superiore (ITS). Il comune ha speso 1,5 mil di euro per l'intera proprietà di cui 700 mila dai fondi del pnrr e 800 mila con mutuo della Cdp. Con la firma dell'atto di acquisto, Il delegato del Papa Padre Pisoti , ha consegnato alla comunità di Mascalucia una immensa area polifunzionale, di grande valore storico'', conclude Magra.