Mascalucia, proseguono i lavori di riqualificazione del manto stradale

"Finalmente, dopo anni di sacrifici dettati dalle difficoltà finanziarie, con il risanamento del bilancio comunale, con l'accostamento dei fondi del Pnrr, con una progettazione scandita da un rigido crono-programma che va dal 2023 al 2026 e da passaggi burocratici necessari, l’Amministrazione comunale si è attivata per realizzare i lavori di manutenzione straordinaria delle arterie stradali". La nota a firma del sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra spiega il tipo di interventi che da alcuni giorni interessano le arterie viarie del paese pedemontano.

L'ammontare complessivo delle somme accantonate dall'amministrazione comunale per l'esecuzione della riqualificazione è pari a circa 900mila euro. Gli interventi dovrebbero terminare entro il 15 settembre per evitare di intralciare il traffico veicolare in occasione dell'inizio dell'anno scolastico.

I lavori di riqualificazione del manto stradale, di cui oggi si vedono i primi risultati, prevedono il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, del posizionamento di oltre sessanta dossi e l’installazione di pali per l’illuminazione stradale. Dopo la scarificazione del vecchio manto stradale del primo step dei lavori che stanno interessando Corso San Vito, da via Alessandro Volta a via Bellini, via Alcide De Gasperi e via Roma, da questa mattina si sta procedendo alla ripavimentazione di Corso Michelangelo, Corso Raffaello e Corso San Vito.