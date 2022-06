Vandalismo e bullismo al parco Trinità Manenti di Mascalucia, il Sindaco: "Videosorveglianza operativa"

"Il parco Manenti non può restare incustodito, chiuderlo non serve perché sappiamo bene che l'area è comunque accessibile". È il tenore di una segnalazione di una residente pubblicata sul gruppo social "Mascalucia 2030" che accende i riflettori sulle precarie condizioni di sicurezza all'interno dell'area verde nel pieno centro del paese pedemontano. "Un gruppo di ragazzi ha rubato un pallone a un adolescente di circa 14 anni - si legge nella segnalazione - ed è stato offeso con termini che non voglio nemmeno scrivere". Al post sono seguiti i commenti di altri frequentatori del parco. "Un gruppetto di questi si siede nei muretti adiacenti ai pochi e già rotti giochi che ci sono - riporta un commento di un cittadino - e cominciano a insultarsi con parole pesanti che nemmeno nei peggiori quartieri".

La carenza di organico nella polizia municipale

La questione è nota da tempo all'amministrazione comunale che, dopo la riqualificazione avviata con fondi europei del piano Po Fesr 2014/2020, ha provveduto a installare le telecamere. "Il sistema di videosorveglianza è a regime e operativo - dichiara il sindaco Vincenzo Magra a CataniaToday -, il problema è che all'interno della polizia municipale registriamo una carenza di organico". Così, sebbene il parco sia sorvegliato dagli occhi elettronici, manca chi si dovrebbe occupare di monitorare le registrazioni. Nel frattempo gli atti di vandalismo aumentano, il parco è sempre meno controllato e, come in passato, è ancora esposto alla noncuranza di alcuni cittadini e al divetimento di gruppi di ragazzi che sfrecciano con i motorini all'interno del parco e causano non poche difficoltà alle famiglie che vorrebbero godere dell'area verde.