Mascalucia, sospensione Prg: il consiglio comunale approva mozione all'unanimità

Il consiglio comunale, durante la seduta di ieri, ha approvato all'unanimità la mozione d'indirizzo presentata dai consiglieri di minoranza avente ad oggetto la sospensione della procedura del Piano regolatore e la richiesta di rotazione dei dirigenti amministrativi. Alle valutazioni di ordine politico, in queste ultime settimane, si sono aggiunte le questioni di opportunità sorte a seguito delle inchieste Overtrade e Malupassu: operazioni che hanno fatto emergere le ingerenze dei clan nella vita cittadina, nonché degli specifici interessi proprio sullo strumento urbanistico di cui dovrebbe dotarsi il Comune etneo. A firmare la mozione sono stati Ignazio Maugeri, Concetta Lucia Italia, Roberto Montalto e Fabio Savasta, i consiglieri hanno messo in evidenza la necessità di "sgomberare il campo" e di sospendere il percorso amministrativo dello strumento urbanistico in attesa degli sviluppi giudiziari delle inchieste che hanno coinvolto anche la comunità di Mascalucia.

La palla adesso passa all'amministrazione guidata dal sindaco Enzo Magra: all'indirizzo politico disposto dalla mozione approvata dal civico consesso, dovrebbero seguire gli eventuali atti amministrativi che consentano dunque di sospendere l'iter del Prg e di attuare la rotazione degli incarichi dirigenziali all'interno degli uffici. “Esprimo soddisfazione per l'approvazione all'unanimità della mozione d'indirizzo che mi vede primo firmatario – ha commentato il consigliere Ignazio Maugeri - l'amministrazione e alcuni consiglieri comunali hanno esitato inizialmente paventando l'impossibilità dell'interruzione dell'iter. Ringrazio il gruppo d'Italia Viva che senza alcuna esitazione ha sostenuto la mia mozione. Auspico che adesso l'amministrazione adotti tutti i provvedimenti attuabili al fine di garantire trasparenza alla cittadinanza. Sicuro che si possa effettuare anche una rotazione dei dirigenti. Il Sindaco – continua ancora Maugeri - si permette il lusso di lasciare andare funzionari in altri Enti, quindi suppongo abbia personale in esubero. Magari sarebbe utile una riduzione delle aree. Risparmiando ingenti somme si potrebbero trovare le risorse che aiutare le famiglie più in difficoltà”.