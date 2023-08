Mascalucia, questione Tari: intervengono i consiglieri di maggioranza

Le liste civiche di maggioranza, "Amo Mascalucia, Magra Sindaco ed Obiettivo Mascalucia" dinanzi all’emergenza rifiuti della Regione Sicilia rendono noto ai propri concittadini che l’ultima delibera votata in Consiglio riguardante l’aumento della Tari si è resa necessaria, come in altri comuni della nostra Provincia, a causa dei costi subiti sul conferimento del secco residuale che da 110 euro a tonnellata è arrivato a circa 400 euro a tonnellata.

"Congiuntamente all’aumento spropositato della discarica, Mascalucia è costretta a fare i conti anche con l’incremento della popolazione e consequenzialmente delle utenze. Era necessario variare il Pef, a differenza di ciò che asserisce l’opposizione, e con la nota dell’Assessore al ramo attendiamo vigili le modifiche ed i trasferimenti regionali per diminuire appena possibile la suddetta tassa. Inoltre, le sopracitate liste civiche intimano gli organi competenti ed i nostri politici Regionali ad intervenire seriamente sulla questione facendosi promotori di una richiesta per la realizzazione di Termovalorizzatori senza dubbio unica e concreta soluzione in quanto fondamentali e necessari per mitigare i costi del conferimento in discarica per tutti i siciliani", si legge nella nota congiunta a firma dei Consiglieri Manlio Di Mauro, Matteo Genuardi, Lorena Giardina, Uccio Gibilisco, Andrea Guglielmino, Gianmaria Mondelli, Daniela Olivieri.

“Riteniamo che la replica dell’opposizione sia un’azione principalmente pretestuosa, fuorviante e per nulla costruttiva. La nostra presa di posizione è dettata dalla necessità per la continuità del buon proseguo dell’amministrazione. Per noi non è una questione politica, ma di responsabilità nei confronti del paese”, concludono.