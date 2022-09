Mascalucia e il rifacimento delle strade, la segnalazione: "Sono scomparsi i marciapiedi"

A Mascalucia proseguono i lavori di riqualificazione delle arterie viarie con la scarificazione e il rifacimento del manto stradale, che hanno già interessato le vie princiapli del paese pedemontano. Ma pare che non proprio tutto sia stato fatto a regola d'arte. "In Corso San Vito sono scomparsi i marciapiedi", è il tenore della segnalazione riportata anche dalla pagina satirica 'L'Indiscreto'. In breve: il bitume è stato posizionato fino a coprire il dislivello tra la sede stradale e l'area destinata al calpestamento pedonale.