Masterclass di Orazio Tomarchio alla XIV edizione il Taobuk

Giunto alla sua XIV edizione il Taobuk si colloca come il più importante evento culturale di stampo internazionale nel cuore di Taormina, quest'anno dedicato al concetto dei identità. Ancora una volta, è stata realizzata in occasione del Taobuk a palazzo Corvaja, la Masterclass di Orazio Tomarchio dal titolo “La scoperta dell’identità attraverso il make-up”.

Da sempre forma di espressione artistica e personale, il make up ha radici profonde nella storia dell’umanità. Di grande impatto sulla psicologia individuale, il make up aiuta l’autostima, la percezione di sé e la consapevolezza della propria identità personale. Il Make-up e la personalità sono correlati e interconnessi e contribuiscono a definire l’immagine individuale. È un percorso lungo di accettazione personale e sociale: truccarsi per mostrarsi, accettarsi, ed amarsi. Il make-up come manifestazione del proprio essere.

Orazio Tomarchio, make up artist di fama internazionale, da sempre è portavoce della necessità di accettazione della propria individualità, lavora quotidianamente per favorire l’inclusione e l’adattamento di tutte quelle persone che sono alla ricerca di sé, della propria felicità e della propria identità, acquisita attraverso il make-up in un percorso di vita reale. Sala gremita e un pubblico attento ha ascoltato con interesse partecipando attivamente al dibattito sul tema delicato della scoperta si sé, sull’identità e sulla transizione di genere.

Orazio Tomarchio, si distingue ancora una volta per la sensibilità, l’approccio innovativo ed inclusivo proprio in relazione alla tematica della transizione di genere. Un pomeriggio trascorso all’insegna del confronto e del dialogo costruttivo e formativo.