Comitato Vulcania: "Materasso abbandonato da mesi in via Imperia"

Il Comitato Vulcania sollecita interventi di di bonifica nel quartiere Borgo-Sanzio. "L’inciviltà regna sempre sovrana, materasso abbandonato da oltre due mesi in Via La Spezia, angolo Via Imperia. Tra i residenti - si legge in una nota - c’è chi sostiene di non poter aprire le finestra o il balcone della propria abitazione a causa del cattivo odore. Chiediamo all’amministrazione comunale interventi tempestivi di bonifica nella zona su menzionata".