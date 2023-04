Sequestrato un camion con materiale ferroso non regolare: c'era anche una Fiat Panda

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato un 39enne di Aci Sant’Antonio ed un 43enne di Aci Bonaccorsi, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per violazioni delle norme del codice dell’ambiente. Dovranno anche difendersi dall'accusa di "falsità ideologica commessa dal provato in atto pubblico". Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno individuato e fermato un autocarro Iveco Daily a Randazzo, che stava trasportando una quantità notevole di rifiuti solidi di vario genere, che quasi traboccavano dal cassone. Tra i materiali trasportati, non catalogati o etichettati, c'era addirittura anche una Fiat Panda con motore, parti meccaniche, oli e liquidi. Ed ancora: dei cavi di acciaio, tubi in gomma, una cisterna in zinco, due balle di paglia ed altri rifiuti non meglio classificabili. Al termine dell’attività di verifica, i militari hanno accertato che i due responsabili del trasporto, pur essendo in possesso di una regolare autorizzazione e dell’iscrizione all’albo nazionale dei Gestori Ambientali, avevano compilato il formulario in maniera irregolare, con dati incompleti, inesatti o falsati, così da non consentire la ricostruzione delle necessarie informazioni. Tutto il materiale trasportato e l’autocarro sono stati sottoposti a sequestro dai carabinieri.