Il presidente Mattarella visita 3Sun Enel a Catania: "E' la strada del futuro"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto oggi a Catania per visitare il sito 3Sun del gruppo Enel, che diventerà la più grande azienda di produzione di pannelli solari in Europa. "Questa è la strada per il futuro", ha dichiarato il presidente della Repubblica a conclusione della sua visita. Il capo dello Stato era con il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier. Ad accompagnare i due presidenti sono stati l'amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo e il ceo di Enel Green Power, Salvatore Bernabei. Durante la visita Mattarella ha anche salutato alcune delle maestranze presenti.

Prima di arrivare a Catania, Mattarella a Siracusa aveva lanciato un messaggio sulla questione migranti: “La dimensione e caratteristica globale del fenomeno ha molte cause che sono anche ambientali e di violenze. Di fronte a questo occorre studiare e definire soluzioni nuove e coraggiose e non superficiali e approssimative. Soluzioni europee da studiare approfonditamente e con serietà da parte dei governi. I 10 punti di von der Leyen sono interessanti. Il problema esiste e non si rimuove ignorandolo lasciando spazio ai crudeli trafficanti”.