Processo Gregoretti, Salvini sul palco a Catania: "Sono tranquillo"

La lunga giornata catanese di Matteo Salvini si è conclusa in piazza Borsellino. Sul palco allestito dalla Lega è stato intervistato dalla giornalista Maria Giovanna Maglie e, alla vigilia del processo, ha parlato del suo stato d'animo attuale: "Non so se qualcuno di voi è mai andato a processo da imputato, vi auguro di no, penso di no. Sabato 3 ottobre me lo ricorderò comunque vada. Spero che vada bene, sono assolutamente tranquillo, sarei preoccupato se avessi la coscienza sporca di qualcun che ha fatto qualcosa che non doveva. Siccome ho la coscienza di qualcuno che ha fatto solo e soltanto il suo dovere, sono l'uomo più felice del mondo".

"E' la prima volta che in Europa che un ex ministro è processo non per reati economici, ma per un'azione di governo - ha proseguito il segretario leghista -. Occorre una riflessione su qual è il confine tra l'azione di governo e quella della magistratura. Domani potrebbe andare a processo il ministro della Scuola, dei Trasporti o del Lavoro per una scelta politica. Giudicare in tribunale una scelta politica! La riforma delle pensioni che il governo vuole fare la contesto, ma mai nella vita li porterei in tribunale".

Salvini ha poi precisato che "òa Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al tribunale. Mai mi sarei permesso di andare a turbare il libero e legittimo lavoro di chi lavora in quel tribunale. E mi spiace che invece vicino a quel tribunale ci sia un partito che di democratico ha solo l'aggettivo che ha nel nome e che invece va in piazza davanti ai tribunali augurando processi e augurando galere".

Dopo alcuni passaggi sull'immigrazione e sulla "lotta" che l'ormai ex ministro avrebbe condotto ha concluso ottimista: "Giudizio abbreviato? Non ci penso proprio, io penso che non ci sara' proprio il processo".