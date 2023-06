Maturità, la signora Grazia prende il diploma a 75 anni: "Studiare mi rende felice"

"Ho raggiunto un obiettivo che desideravo da tempo". Così racconta emozionata a Cataniatoday, Grazia Taverna, 75 anni, che questa mattina si è presentata come una normale studentessa presso l'istituto professionale "Lucia Mangano" per sostenere l'esame orale, ultimo ostacolo prima della conquista del tanto sospirato diploma, nel settore moda.

La decisione della signora Grazia, infermiera in pensione da undici anni, di tornare sui banchi di scuola è stata motivata dalla sua sete di conoscenza e dal desiderio di completare un percorso educativo che aveva lasciato incompiuto in giovane età. Nonostante gli ostacoli e le sfide che si sono presentate lungo il cammino, Grazia ha dimostrato una determinazione incrollabile, frequentando costantemente tutti i tre anni della scuola serale: "Amo moltissimo la scuola, mi piace conoscere e sapere. Sono sempre stata una persona molto curiosa. Da undici anni sono in pensione e non mi piaceva rimanere a casa senza fare nulla. Se ho dovuto abbandonare gli studi per dedicarmi in giovane età alla famiglia, adesso con i miei figli ormai grandi, ho la libertà che prima non avevo. La vita mi ha dato questa seconda possibilità e di coltivare quello che è stato sempre il sogno nel cassetto, nutrire la mia sete di conoscenza".

La storia della signora Grazia dimostra che non è mai troppo tardi per perseguire i propri sogni e raggiungere i propri obiettivi e che l'apprendimento e la crescita personale non sono prerogative esclusive della giovinezza, ma possono essere realizzate a qualsiasi età. Una storia quindi che è un incoraggiamento per chiunque abbia dovuto rinunciare ai propri sogni o si sia sentito troppo vecchio per iniziare qualcosa di nuovo. "Consiglio a tutti i miei amici e coetanei di intraprendere questo percorso - commenta la signora- non solo per il diploma in se stesso, ma perchè la conoscenza culturale e stare a contatto con i giovani danno una spinta inimmaginabile per affrontare la vita".

"La signora Grazia è un esempio di volontà per tutti coloro che vogliono raggiungere un obiettivo - spiega Patrizia Vindigni, docente di Lettere dell'Istituto Mangano - Ha sempre dimostrato grande costanza e una motivazione sempre molto forte. Prendere questo diploma era il suo grande sogno. Si è integrata benissimo. Per i suoi giovani compagni di scuola è stata anche una mamma, un sostegno sia da un punto di vista emotivo e morale. E anche per noi insegnanti questo suo traguardo è un motivo di soddisfazione e orgoglio".