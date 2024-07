Maxi-emergenze, la Seus potenzia i mezzi di soccorso

Un gommone-catamarano, nuove barelle, idrocostumi, un team di soccorritori riforniti di appositi presidi sanitari e dispositivi di sicurezza e pronti a muoversi in giro per la Sicilia a bordo di un nuovo automezzo. Sono alcune delle misure messe in atto dalla Seus 118 per potenziare il servizio delle maxi-emergenze in ambienti alluvionali e acquatici, che potrà contare pure su un ulteriore step formativo degli operatori. I dettagli sono stati illustrati durante la conferenza “Maxi-emergenza: la gestione degli eventi catastrofici” che si è svolta al Cannizzaro di Catania.

Il presidente della Seus, Riccardo Castro, ha sottolineato: "Abbiamo potenziato il servizio di soccorso nei casi di eventi climatici imprevedibili, dotando anche i nostri soccorritori di maggiori presidi di sicurezza. Stiamo anche implementando la loro formazione in modo da migliorare ulteriormente il già eccellente standard qualitativo dei soccorsi effettuati dal 118 in Sicilia, che come sempre agisce in piena sinergia con gli altri Corpi che intervengono nelle emergenze".

Il direttore generale del Cannizzaro, Salvatore Giuffrida, ha aggiunto: "La nostra azienda ospedaliera è specializzata nell'emergenza, ospita la centrale operativa 118 e la centrale Nue 112 ed è quindi è il luogo ideale per il confronto tra gli attori del sistema. C'è una grande attenzione su questo versante, come dimostra il potenziamento del servizio relativo alle catastrofi alluvionali". Sergio Parisi, presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto, ha annunciato una sinergia con la Seus per un nuovo progetto di formazione degli operatori del 118 relativo ai soccorsi in ambienti alluvionali e acquatici.

La Seus si è dotata di un gommone-catamarano “Takacat” che può trasportare 7 persone e grazie alla sua conformazione agevola il recupero dei pericolanti e facilita i soccorsi. Ha un piano di calpestio ad alta pressione per sopportare in totale sicurezza carichi pesanti ed è adatto anche ai non deambulanti. Sono stati acquistati speciali idrocostumi che offrono il massimo della protezione agli operatori in caso di acque contaminate, caschi per il salvataggio in acqua dotati di torcia stagna, giubbotti salvagenti, salopette cerata e stivali. Inoltre sono disponibili una barella da soccorso “Toboga”, una barella “Life Sled”, un Rescue Tube (boa galleggiante che facilita i soccorsi in acqua) e una corda semistatica per il recupero.