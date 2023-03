Movida violenta: maxi rissa tra giovani in piazza Scammacca | Video

A denunciare l'accaduto l’Associazione centro storico (Acs) e il Comitato Bellini, con quest'ultima che in un post su Facebook invoca le dimissioni di Prefetto e Questore: "Nessun controllo, centro storico in mano ai delinquenti"

Ancora una rissa nelle zone della movida di Catania. Questa volta siamo in piazza Scammacca, in pieno centro storico. A denunciare la notte violenta tra sabato e domenica l’Associazione centro storico (Acs) e il Comitato Bellini. Calci e pugni tra un gruppo di giovanissimi, tra le grida di chi assiste. Scene già viste e diventate ormai di ordinaria "follia". Solo l'intervento dei carabinieri, arrivati poco dopo, ha ristabilito l'ordine.

"Dimissioni subito di Prefetto e Questore - scrive il Comitato Bellini - Ritorniamo a chiedere le dimissioni di chi nulla ha fatto per cambiare il pericoloso declino del centro storico di Catania. Purtroppo sappiamo che ciò che è accaduto a Napoli ed Alatri prima o poi accadrà anche a Catania. Da anni oramai lanciamo l'allarme su ciò che sta accadendo nel centro storico e nulla è stato fatto per invertire la situazione. Nessuna pattuglia, nessun controllo, il centro storico nelle mani dei Mao Mao e della malavita e le nostre istituzioni mute, Ieri sera ben due risse: una in piazza Scammacca l'altra tra via Coppola e via Biondi".