Maxi sequestro di marijuana ed hashish: oltre 12 chili di droga nascosti in un palazzo di Cibali

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno effettuato il sequestro di una rilevante quantità di marijuana ed hashish, per un totale di oltre 12 chili di droga. Il rinvenimento dello stupefacente è avvenuto in un vano tecnico di una palazzina di via Fava, posta nel quartiere di Cibali e nei pressi dello stadio "A. Massimino". Da diversi giorni le indagini si erano concentrate in quella zona, restringendo il campo d'azione ad una specifica palazzina.

Nel pomeriggio, i carabinieri si sono recati sul posto per un ulteriore controllo. Già nell'androne dell'edificio è stato avvertito un inconfondibile odore di marijuana. Raggiunto il piano superiore, è stato quindi individuato un locale tecnico nel sottotetto, spazio comune dei residenti, che era chiuso da una porta priva di serratura. All'interno, dietro alcuni scatoloni di cartone e in un foro praticato nel muro, gli investigatori dell'Arma hanno rinvenuto 15 buste di plastica contenenti 11, 5 chili di marijuana ed 8 panetti di hashish, per un peso complessivo di 764 grammi. I panetti, in particolare, erano contrassegnati da un particolare adesivo, utilizzato come "marchio di fabbrica" dell'organizzazione criminale responsabile della produzione della droga. Le indagini sono tuttora in corso per identificare le persone coinvolte nel traffico di stupefacenti.