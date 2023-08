Tragedia sfiorata per l'ex rugbista Andrea Lo Cicero: "Vivi per miracolo"

Un maxi incidente sulla Cassia bis, a Roma. Intorno alle 11 di oggi quattro auto si sono scontrate. Cinque le persone ferite, di cui una in gravi condizioni elitrasportata in ospedale. Testimone dell'incidente anche l'ex rugbista Andrea Lo Cicero. Il 'Barone' era in sella sulla sua moto e stava percorrendo quel tratto di strada: "Prego Dio. Vivi per miracolo per una macchina in contro mano sulla Cassia veientana. Follia totale", ha scritto su Facebook. Lo Cicero nei commenti ha poi risposto ad un follower: "Ero in moto e sono riuscito a evitare la vettura ma dopo di me c'erano 6 macchine".

Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco, il personale Anas e i sanitari del 118 con appunto l'eliambulanza. Secondo quanto appreso, il tamponamento sarebbe stato causato da un'auto che viaggiava in contromano.