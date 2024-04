In giro con la mazza da baseball nel bagagliaio, denunciato

La polizia ha denunciato in stato di libertà un ventiseienne catanese per porto di armi od oggetti atti a offendere. Il giovane è stato è notato dagli agenti, in piazza Montessori, in sosta su un'automobile. Scattato il controllo di rito il giovane è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in alluminio del cui possesso il giovane non sapeva fornire adeguate giustificazioni. Atteso che è vietato portare fuori dalla propria abitazione mazze, tirapugni o altri strumenti che possono essere utilizzati come armi, il giovane è stato condotto in questura dove è stato formalmente indagato. La mazza è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.