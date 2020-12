Medico aggredito, Questore emette avviso orale nei confronti di due fratelli

Come comunicato qualche giorno fa la polizia ha denunciato due fratelli pregiudicati catanesi L. C. e L. A. G., per resistenza, percorse e lesioni personali a pubblico ufficiale in concorso. I fratelli, figli di un paziente allora ricoverato, si trovavano all’interno dell’Ospedale Garibaldi Centro e tentavano di introdursi all’interno del reparto Covid-19, quando un dirigente medico li ha richiamati invitandoli ad allontanarsi. A seguito della negazione del medico di entrare, lo hanno aggredito con schiaffi e calci. Il medico aggredito ha riportato lesioni con una prognosi di 10 giorni. Il Questore Mario Della Cioppa valutata la circostanza, esaminati gli atti e accertato i precedenti penali dei due fratelli, ha emesso a loro carico un avviso orale avvertendo i due a tenere una condotta conforme alla legge e, in caso contrario, potranno essere proposti per l’applicazione della Misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.